3 وزراء ومحافظ يبحثون آليات تطوير المناطق العشوائية الصناعية بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعا مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بمقر الوزارة وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عبر الفيديو كونفرانس.

شارك في الاجتماع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية لبحث آليات تطوير المناطق الصناعية العشوائية بالمحافظة.

كما حضر الاجتماع رئيس هيئة التخطيط العمراني ورئيس هيئة التنمية الصناعية وعدد من قيادات الوزارات الثلاث والمحافظة وهيئة المساحة.

في بداية اللقاء أشار اللواء محمود شعراوي، إلى تكليفات رئيس مجلس الوزراء للوزارات الثلاث بسرعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بوضع مخطط كامل لتطوير المناطق الصناعية العشوائية بالقليوبية وتحويلها إلى مناطق ومجمعات صناعية آمنة ومخططة ورفع كفاءتها وإعادة تأهليها سواء في نفس المنطقة أو بالقرب منها ودراسة فصل المناطق السكنية عن المصانع والورش الموجودة للحفاظ على صحة المواطنين.

وأشارت نيفين جامع، إلى توجيهات القيادة السياسية لتطوير كافة المناطق الصناعية العشوائية في المحافظات، موضحة أنها قامت منذ فترة بزيارة بعض المناطق العشوائية حيث تم إعداد حصر مبدئي بالمصانع المرخصة وغير المرخصة، وتصنيف المشروعات الموجودة طبقاً لمعايير السلامة والصحة والاشتراطات البيئية وتحديد المصانع التي يمكن ترخيصها بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون بما يساعد على تحسين كافة الخدمات والبينة التحتية لتلك المناطق وكذا حصر المساحات الشاغرة بهما.

كما أكد الدكتور عاصم الجزار على أهمية التخطيط والتنفيذ الجيد لعملية التطوير التي ستتم لأي منطقة صناعية عشوائية وقيام هيئة التخطيط العمراني بوزارة الإسكان بإعداد ذلك بالتنسيق مع المحافظة ووزارتي التنمية المحلية والتجارة بما يسهم في توفير مناطق وتجمعات صناعية آمنة ومخططة ودراسة كافة المقترحات التي تساعد في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من العاملين والسكان وفصل المباني السكنية عن المناطق والورش الصناعية بما يساعد في توافر متطلبات السلامة والحفاظ على البيئة والارتقاء بتلك المناطق بصورة كاملة وإقامة بعض المحاور الجديدة بهما.

وخلال الاجتماع تم استعراض البيانات الأساسية والصناعية لعدد من المناطق الصناعية العشوائية بالقليوبية من حيث المساحة وعدد السكان ومدي توفر المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين من الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، وكذا الأنشطة الموجودة بكل منطقة وعدد الورش والمصانع والمسابك المرخصة وغير المرخصة ومجالات عملها سواء كانت صناعية أو بلاستيكية أو منسوجات أو غذائية أو كهربائية، وغيرها.

ومن جانبه عرض اللواء عبدالحميد الهجان بعض الاحتياجات لتلك المناطق الصناعية العشوائية والخاصة بالمرافق والبنية التحتية والخدمات الأساسية من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق والرصف والتكلفة المالية المبدئية لتلك المشروعات، كما تم عرض بعض مقترحات مساحات الأراضي الفضاء التي يمكن استغلالها خلال عملية التطوير ورفع الكفاءة في المراكز والمدن المحيطة بها.

وشدد اللواء محمود شعراوي، على ضرورة وجود حصر دقيق لكافة الورش والمصانع والمسابك الموجودة الموجودة بالمحافظة وحصر الوحدات السكنية والأسر الموجودة، وحساب التكلفة المالية للاحتياجات العاجلة من مشروعات المرافق والخدمات الأساسية في إطار خطة التطوير الشاملة وفتح المحاور الجديدة التي سيتم تنفيذها بتلك المناطق.

وفي ختام الاجتماع اتفق الوزراء على سرعة وضع تصور ومخطط متكامل للمناطق الصناعية العشوائية من هيئة التخطيط العمراني والتدقيق النهائي لأعداد الورش والمصانع من حيث الخطورة والتأثير على البيئة والمصانع الآمنة من خلال المعايير والاشتراطات البيئية والصناعية المقررة في هذا الشأن، كما تم الاتفاق على القيام بدراسة مجتمعية لكل منطقة صناعية على حدة ورصد كافة الخدمات التي تحتاجها تلك المناطق، وبحث إمكانية تقديم الدعم اللازم لمساعدة المصانع على تقنين أوضاعها لدمجها في المنظومة الرسمية لزيادة مساهمتها في الناتج الصناعي وتوفير المزيد من فرص العمل والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين من سكان المنطقتين وكذا العمال.