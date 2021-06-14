السعيد أمام "النواب": الإصلاح المالي والنقدي شهد نجاحًا كبيرًا.. ويتبقى تحقيق التنمية المستدامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إنه لا يوجد أي انفصال بين برنامج الإصلاحات الهيكلية وبرنامج الحكومة.

وأضافت السعيد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين: "برنامج الإصلاحات الهيكلية عبارة عن خطة متوسطة الأجل من عامين إلى 3 سنوات"، موضحةً: "الجزء المتعلق بالإصلاح المالي والنقدي تم بنجاح كبير، وشهد له العالم، ويتبقى تحقيق التنمية المستدامة".

وتابعت وزيرة التخطيط: "الإصلاح الهيكلي يركز على الاقتصاد الحقيقي؛ مثل الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمحاور الداعمة له؛ مثل مشاركة القطاع الخاص ودعم دوره".

وتابعت السعيد ردًّا على أسئلة النواب بخصوص مؤشرات الفقر، قائلة: "تقاس من خلال استقصاء ومسح دولي وبحث الدخل والإنفاق والاستهلاك، وتتم مراقبته من قِبل مؤسسات دولية".

واستطردت وزيرة التخطيط: "هذه الدراسات تبحث الفقر متعدد الأبعاد، والذي يقيس أوضاع خدمات صحية وتعليمية وصرف صحي، ونراعي عنصر الزيادة المتتالية في أعداد السكان"، موضحة: "لذا بدأنا في خطط تحسين خصائص االسكان وتقليل الزيادة السكانية".

وقالت وزيرة التخطيط: "معدلات الفقر انخفضت عن ذي قبل بأكثر من 3 نقاط؛ بسبب الاستثمارات التي حسنت جودة الحياة ومخصصات العدالة الاجتماعية".