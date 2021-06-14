شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طريقة ضم المدد التأمينية من مكتب تأمينات واحد فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات حول كيفية ‏ضم المدد التأمينية من خلال تقرير حول إنجازات هيئة التأمينات والمعاشات، إنه من القرارات التي أحدثت انفراجة حقيقية لتسوية المعاش قرار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الخاص بتنظيم إجراءات ضم المدد للتيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين، حيث يتم طلب ضم المدد على الحاسب الآلي من كافة مكاتب الجمهورية التي تقوم بمراجعتها واعتماد تلك المدد على الحاسب الآلي دون الحاجة لتبادل الملفات الورقية بين المكاتب، الأمر الذي يوفر الجهد والوقت وسرعة ربط المعاش.

أما ما يخص ‏شمول الصحفيين بالحماية الاجتماعية، فأكدت الهيئة أنه بالتنسيق بين الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي ونقابة الصحفيين بشأن حل مشكلة تأمينات الصحفيين غير المؤمن عليهم لدي إحدى المؤسسات الصحفية رغم وجود إفادة من النقابة بعضوية الصحفي بجدول المشتغلين، تم إصدار قرار رئيس الهيئة رقم (123) لسنة 2020 الذى يتم بموجبه معاملة الصحفي تأمينياً كصاحب عمل، الأمر الذي سيمكنه من الحصول على معاش مناسب بعد بلوغ السن.

‏وجار حالياً التنسيق مع نقابات المهن التمثيلية والموسيقية والفنانين التشكيليين لتحقيق الحماية الاجتماعية لأعضاء تلك النقابات.

وفي مجال ‏تطوير نظام المعلومات الحالي في التأمينات الاجتماعية، تمت إعادة إطلاق الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الذي يقدم عدد 25 خدمة استعلام و(5) خدمات تفاعلية، وإتاحة تقديم عدد من الاستمارات (استمارة 1، 2 ،6) الخاصة ببدء اشتراك مؤمن عليه وإنهاء اشتراكه واستمارة تعديل الأجور آلياً من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، وإنشاء مركز احتياطي للطوارئ لمنظومة تكنولوجيا المعلومات.