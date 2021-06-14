شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يوجه بصيانة أعمدة الإنارة بالقنايات والزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ثناء فوزى رئيسة مدينة القنايات، بسرعة إستعدال عامود إنارة آيل للسقوط نتيجة ميل فروع الأشجار على أسلاك الكهرباء بالعامود، حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين ورفع كفاءة الإنارة بالطريق، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لشكاوي المواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والعمل على حلها في أسرع وقت لتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم، وكسب ثقتهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

وعلى الفور قامت الأجهزة التنفيذية بمدينة القنايات، بالتنسيق مع مدير إدارة الكهرباء ومسؤول قسم الإنارة العامة بالمجلس، بإجراء أعمال الصيانة اللازمة لعامود الإنارة الآيل للسقوط، نتيجه ميل فروع الأشجار على الأسلاك الكهربائية وتم استعدال العامود وتثبيته جيداً بالأرض وشد الأسلاك الكهربائيه عليه، كما قام مسؤول تحسين البيئة والبساتين بمجلس المدينة بقص فروع الأشجار الزائدة، والتى تمثل ثُقل على أسلاك الكهرباء وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين.

وفي سياق متصل قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بإصلاح تلف بغطاء غرفة محابس في أول طريق مساكن كارفور من إتجاه الأحرار، حيث تم صب غطاء جديد وعمل نظافة للمنطقة بواسطة رجال تحسين البيئة حفاظاً على سلامة المواطنين.