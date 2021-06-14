شكرا لقرائتكم خبر عن 1952 يتلقى لقاح كورونا من الفئات المستهدفة بجامعة المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مصطفي عبدالنبي عبدالرحمن، رئيس جامعة المنيا، أن إجمالي أعداد متلقي لقاح كورونا لجميع الفئات المستهدفة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والفرق الطبية من منتسبي الجامعة، قد بلغ 1952 شخصاً، تلقي التطعيم منهم 1179 بحملة التطعيم المضادة لفيروس كورونا بمقار كليات الجامعة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان؛ حفاظًا على سلامة أبناء الجامعة، والقائمين على أعمال الامتحانات، خلال الفترة من الخامس من يونيو وحتى الثالث عشر من نفس الشهر، وذلك بعد أن هيأت الجامعة قاعات بمختلف كلياتها يتوفر بها خدمات الانترنت وملحق بها قاعات انتظار يراعي فيها عدم التكدس واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتوفير وسائل المساعدة للتسجيل، لخدمة المتقدمين لتلقي اللقاح.

هذا بالإضافة إلى عدد 773 من متلقي اللقاح بمركز التطعيم ضد فيروس كورونا الذي أنشأته الجامعة بمستشفى الكبد والجهاز الهضمي الجامعي، لتطعيم أبنائها من الفرق الطبية العاملة بالمستشفيات الجامعية، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وللراغبين في السفر للبعثات، أو للحج والعمرة، وأصحاب الأمراض المزمنة وغيرها، وذلك من خلال متابعة المسجلين أو من لم يسبق لهم القيام بالتسجيل على الموقع العام لوزارة الصحة، لتلقى اللقاح عن طريق خط ساخن بالواتساب وإخطارهم بموعد عاجل لتلقي اللقاح.

وأشار د. «عبدالنبي» أن المبادرة تأتي إيماناً من الجامعة في استكمال الجهود المبذولة من الدولة المصرية في تقليل خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا وخاصة للعاملين بالقطاع الطبي أو بالعملية التعليمية بالجامعات، وكذلك مشاركة منها في تنفيذ خطة الدولة الاستراتيجية الشاملة لمواجهة جائحة كورونا، بما يمكنها من التعامل السريع مع الأزمة على كافة الأصعدة، وخاصة في توفير اللقاحات المختلفة للمواطنين.