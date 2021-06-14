شكرا لقرائتكم خبر عن طالبان بـ«نوعية المنيا» يحصدان المركز الأول لأحسن فيديو يُحاكي الإنجازات المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصد الطالبان محمد عنبر ومحمد حازم بقسم الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنيا المركز الأول في المسابقة القمية الأولى التي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة طنطا، لـــ «أحسن فيديو» واقعي يُحاكي الإنجازات المصرية بين الماضي والحاضر.

طالبان بجامعة المنيا يفوزان بجائزة تميز

وتضمنت فكرة الفيديو التي قدمها الطالبان عرضا لأحد الإنجازات المصرية التي نُفذت في صعيد مصر، وهي مشروع محور سمالوط، الذي يربط بين الطريقين الصحراوي الشرقي والغربي، وتم إنشاؤه لتسهيل عملية الانتقال للمواطنين، وخدمة المشروعات التنموية، حيث إنه سيخدم العديد من المناطق أهمها مناطق الاستصلاح الزراعي غرب المنيا ومصنع الاسمنت ومحاجر الرخام والطوب الحجري شرق النيل.

طالبان بجامعة المنيا يفوزان بجائزة تميز

وعبر الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، عن سعادته بما حققه الطالبان لكليتهما وتمثيلهما المشرف لجامعتهما، مقدمًا لهما التهنئة، ومشيدًا بوعي الشباب الجامعي، وبانتمائهما لوطنهما، ومعرفتهما الواسعة بما تقوم به الدولة المصرية من إنجازات واقعية، مشيرًا إلى اهتمام الجامعة وحرصها على مشاركة طلابها في مختلف المسابقات بما يخلق رُوح الإبداع والمنافسة لديهم، ويحقق الهدف الأسمى من محور الأنشطة الطلابية الذي يسعى لتنمية وصقل المواهب الطلابية.