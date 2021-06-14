شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يلتقى نظيره القطرى بالدوحة بحضور وفد البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت قبل قليل، جلسة المباحثات الرسمية بين وزير الخارجية سامح شكرى، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانى، وذلك بمقر وزارة الخارجية القطرية، وبحضور وفدى البلدين.



جلسة مباحثات رسمية بين وزيرى خارجية مصر وقطر فى الدوحة

ونشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر حسابه على "تويتر"، صورا تبرز استقبال وزير خارجية قطر للوفد المصرى، وعقد جلسة مباحثات رسمية بين وفدى البلدين في مقر الخارجية القطرية.



الوفد المصرى خلال اجتماع مع الوفد القطرى فى الدوحة

ووصل وزير الخارجية سامح شكرى، مساء الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة حاملاً رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بشأن التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية في أعقاب التوقيع على "بيان العُلا" في 5 يناير 2021، والتطلع إلى اتخاذ مزيد من التدابير خلال الفترة المُقبلة لدفع مجالات التعاون الثنائي ذات الأولوية بما يُحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.



وزيرا خارجية مصر وقطر خلال اجتماعهما فى الدوحة

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سوف يشارك خلال الزيارة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي سيعقد بدعوة من قطر رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، وذلك لمواصلة التنسيق والتشاور بشأن الوضع العربي الراهن وسبل تعزيز آليات العمل المشترك إزاء التحديات المتنامية التي تواجه الدول العربية والمحيط الإقليمي.



وزيرا خارجية مصر وقطر خلال لقائهما فى الدوحة

كما سيشارك الوزير شكري في دورة غير عادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري لبحث تطورات قضية سد النهضة، والتي ستعقد بناء على طلب من مصر والسودان في أعقاب الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، بالإضافة إلى المشاركة في الاجتماع الأول للجنة فلسطين.

ومن المقرر أيضًا أن يعقد وزير الخارجية جلسة مباحثات مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.