شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب: الرئيس وضع استراتيجية للاستثمار برأس المال البشرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وضع استراتيجية تستهدف ضرورة الاستثمار في رأس المال البشري، بوصفه الثروة الحقيقية للدولة المصرية.

جاء ذلك خلال كلمتها اليوم الاثنين، فى افتتاح اليوم الثالث من اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشارت الدكتورة رشا راغب، إلى أن الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب قدمت برامج تدريبية تتسم بالرقي والمهنية في مختلف المجالات، للعديد من مؤسسات الدولة وأجهزتها وشملت أوجه التعاون والتدريب وزارة العدل، والهيئات والجهات القضائية؛ حيث قدمت الأكاديمية برامج تدريبية فنية للمنضمين حديثًا للهيئات والجهات القضائية، إلى جانب توفير برامج تدريبية على نطاق واسع للشباب الإفريقي بما يعزز من قدراتهم ومهاراتهم القيادية ويؤهلهم لمجالات العمل المختلفة، على نحو ينعكس إيجابًا على مستقبل شعوب القارة الإفريقية.