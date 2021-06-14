شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تحرر محاضر لـ13 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الداخلية فى تحرير 13793 شخصا لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 13725 شخصا، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 68 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 1079 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 270 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات 2049 أرجيلة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.