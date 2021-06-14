شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء حارة ورياح مثيرة للأتربة.. تعرف على خريطة الطقس حتى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الإثنين 14 يونيو 2021 إلى السبت 10 يونيو 2021، حيث يشهد طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل جنوبا .

وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية :

- يوم الإثنين 14 يونيو:

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

- يوم الثلاثاء 15 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد

- يوم الأربعاء 16 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

- يوم الخميس 17 يونيو :

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

- يوم الجمعة 18 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

- يوم السبت 19 يونيو :

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.