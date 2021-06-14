شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على درجات الحرارة بمحافظات الجمهورية حتى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الإثنين 14 يونيو 2021 إلى السبت 10 يونيو 2021، حيث يشهد طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل جنوبا .

وفيما يلى درجات الحرارة المتوقعة حتى السبت المقبل، على كافة محافظات الجمهورية ، كما يلى :

الإثنين 14 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى 33 درجة

السواحل الشمالية 28 درجة

جنوب سيناء 39 درجة

شمال الصعيد 34 درجة

جنوب الصعيد 41 درجة

- الثلاثاء 15 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى 32 درجة

السواحل الشمالية 27 درجة

جنوب سيناء 36 درجة

شمال الصعيد 34 درجة

جنوب الصعيد 44 درجة

- الأربعاء 16 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى 33 درجة

السواحل الشمالية 27 درجة

جنوب سيناء 37 درجة

شمال الصعيد 35 درجة

جنوب الصعيد 40 درجة

- الخميس 17 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى 32 درجة

السواحل الشمالية 27 درجة

جنوب سيناء 35 درجة

شمال الصعيد 33 درجة

جنوب الصعيد 39 درجة

- الجمعة 18 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى 33 درجة

السواحل الشمالية 27 درجة

جنوب سيناء 36 درجة

شمال الصعيد 34 درجة

جنوب الصعيد 40 درجة

- السبت 19 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى 34 درجة

السواحل الشمالية 28 درجة

جنوب سيناء 36 درجة

شمال الصعيد 36 درجة

جنوب الصعيد 40 درجة