شكرا لقرائتكم خبر عن طقوس الكنيسة خلال أسبوع صوم السيدة العذراء..أبرزها تقديم النذور وإشعال الشموع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بصيام السيدة العذراء يوم 7 أغسطس المقبل.

وتحتفل الكنيسة بتقديم النذور وإشعال الشموع أمام الأيقونة، بالإضافة إلى نحر الذبائح، بمناسبة ذكرى إعلان صعود جسدها الطاهر إلى السماء، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة.

وترأس الأنبا يواقيم، أسقف عام إسنا وأرمنت، العام الماضى مراسم احتفالات الليلة الختامية، بصلوات رفع بخور عشية والتسبحة، بمشاركة كهنة الإيبارشية، وخورس الشمامسة، حيث شهد الاحتفال طواف عدد من الشمامسة أرجاء الكنيسة مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، حاملين الشموع والصلبان التي تعلوها صور العذراء مريم ومن خلفهم الأب الأسقف والآباء الكهنة حاملين أيقونة السيدة العذراء، وسط أصوات التراتيل والتماجيد المطوبة للعذراء وسط فرحة من شعب الكنيسة الذي تهافت لأخذ البركة من أيقونة العذراء.