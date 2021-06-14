شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع المعاهد الأزهرية: كنترول الثانوية مركزى وغرف عمليات لمتابعة الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بالأزهر، إن الكنترول الخاص بالشهادة الثانوية الأزهرية مركزى، ومرتبط بغرف عمليات على مدار الساعة منها غرفة عمليات مركزية بمكتب وكيل الأزهر، وغرفة عمليات برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، وغرفة عمليات بالمناطق الأزهرية بالمحافظات، لمتابعة أعمال الامتحانات لحظة بلحظة، بالإضافة إلى تسيير لجان ميدانية من جانب رئاسة القطاع لمتابعة أعمال الامتحانات بالمحافظات بشكل يومى وحتى الانتهاء من الامتحانات.

وشدد على أنه قد تم التنبيه على رؤساء المناطق الأزهرية بضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية من توفير المواد اللازمة كالمطهرات والتعقيم الدورى للجان قبل وبعد عقد الامتحانات، وعدم دخول الطلاب أو المراقبين دون ارتداء الكمامات، والتأكد من هوية الطلاب الممتحنين، ووضع كاشف حرارة بكل لجنة لمتابعة الطلاب، ووجود زائر أو زائرة صحية بكل لجنة للضرورة والحالات الطارئة، وتخصيص غرف للعزل بكل لجنة أيضاً لحالات الضرورة والمتابعة لحظة بلحظة مع غرفة العمليات بالمنطقة وغرفة العمليات بالقطاع.