شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة..انطلاق أعمال إعادة إعمار قريتى جورمشين والجزائر بالوادى الجديد..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد اليوم، انطلاق أعمال إعادة إعمار قريتى الجزائر مركز الخارجة وجورمشين مركز باريس ضمن فعاليات مبادرة "بيت يحمينى" التى تنفذها مؤسسة صناع الخير للتنمية تحت رعاية الدكتورة الوزيرة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وفي اطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير الريف المصري وضمن فعاليات المشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وحرص محافظ الوادى الجديد على استقبال فريق عمل مبادرة بيت يحمينى والمعدات اللازمة، وأعطى إشارة البدء لانطلاق أعمال إعادة الإعمار، مشيدا بجهود تنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجا.

وأكد اللواء محمد الزملوط، أن الجهاز التنفيذى للمحافظة يضع كافة إمكانيته لدعم المبادرات الأهلية الجادة التى تسعى لتقديم خدمات تنموية متميزة لأهالينا في القرى الأكثر احتياجا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة تكاتف جهود الجهاز التنفيذى للدولة وجهود المجتمع المدنى لخلق حياة كريمة لاهالينا فى القرى.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبدالجليل مدير إدارة المشروعات بصناع الخير، أن انطلاق أعمال إعادة إعمار قريتى جورماشين والجزائر يأتى كمرحلة ثانية من مراحل تنفيذ مبادرة بيت يحمينى بالقريتين حيث سبق للمؤسسة تقديم خدمات طبية ذات جودة لاهالى القريتين في مجالات مكافحة العمى وعدد من التخصصات الطبية المختلفة كمرحلة أولى للمبادرة، وتم توزيع الادوية المطلوبة وعمل النظارات الطبية واجراء عمليات جراحات العيون التى تم تشخيص الاحتياج اليها في القافلتين وذلك بالمجان، كما تم توزيع 45 طن مواد غذائية على الاسر الاكثر استحقاقا بالقريتين.



إعادة إعمار قريتى جورمشين والجزائر بالوادى الجديد إعادة إعمار قريتى جورمشين والجزائر بالوادى الجديد



مبادرة "بيت يحمينى" مبادرة "بيت يحمينى"



إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجا إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجا



مبادرة "بيت يحمينى" مبادرة "بيت يحمينى"



مبادرة "بيت يحمينى" مبادرة "بيت يحمينى"



جولة محافظ الوادى الجديد



إعادة إعمار قريتى جورمشين والجزائر بالوادى الجديد إعادة إعمار قريتى جورمشين والجزائر بالوادى الجديد



جولة محافظ الوادى الجديد جولة محافظ الوادى الجديد







