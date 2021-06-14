شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تنظم مهرجانا بيئيا بمحافظة البحر الأحمر وندوات وورش عمل بأسيوط وأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذ فرع جهاز شئون البيئة بأسيوط 4 ندوات توعيه بيئيه بمراكز كل من، شباب عرب العوامر، وأبو تيج بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسيوط وجمعية الصعيد للتربية والتنمية، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبالتزامن مع الاحتفال بيوم البيئة العالمى تحت شعار "استعادة النظم البيئية من أجل الطبيعة".

تناولت المدونات موضوعات حول التعريف بيوم البيئة العالمي وأهمية المحافظة علي البيئة من التلوث والحد من استخدام البلاستيك، بالإضافة إلى أهمية اتباع السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة والمشاركة الفعالة فى المحافظة عليها.

كما شارك فرع أسيوط أيضاً فى الإحتفالية التى أقامتها جمعية المحافظة على القرآن الكريم وتنمية المجتمع بقرية جحدم مركز منفلوط بيوم البيئة العالمى، حيث تم تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية حول الحفاظ على البيئة، وعقد لقاءات مع أهالى القرية لتعريفهم بأهمية التخلص الآمن من المخلفات بالإضافة إلى عقد ندوة توعية بيئية بمقر الجمعية وتم وزراعة عدد من الأشجار بمشاركة الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط والوحدة المحلية لقرية بنى عديات .

وتواصل وزارة البيئة أنشطتها المقامة على هامش الاحتفال باليوم العالمى للبيئة، حيث قام فرع جهاز شئون البيئة بأسوان بتنفيد عدد من الندوات وورش العمل بقصر ثقافة العقاد بأسوان لـ25 فردا من الأطفال والشباب والمرأة، حيث تم تنفيذ مسرح للعرائس وورش عمل لفن الأوريجامى .

وفى البحر الأحمر نفذ فرع جهاز شئون البيئة مهرجاناً بيئياً بالنادي الاجتماعي بمدينة الغردقة بالتعاون والتنسيق مع العديد من الجهات بالمحافظة، حيث تم تنفيذ ورش عمل لإعادة استخدام المخلفات، وتنظيم مسابقة تلوين حول الموارد البيئية الموجودة بالبحر الأحمر، كذلك تم عرض أفلام بيئية وتقديم عروض مسرحية عن البحر الأحمر ويوم البيئة العالمي ، بهدف رفع الوعي البيئي للجمهور بأهمية المحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية .