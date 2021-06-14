شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشروعات الصرف الصحى المنفذة بالقاهرة فى 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظة القاهرة عدة مشروعات في قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان، حيث تم تنفيذ أكثر من 11 مشروعا للصرف الصحى بالقاهرة استفاد منها قطاع كبير من سكان العاصمة، نستعرضها في النقاط التالية.

1. محطة صرف صحي عزبة الهجانة والتي تخدم 30 ألف نسمة من المستفيدين بتكلفة 32 مليون جنيه .

2. تحسين الصرف الصحى بمنطقة حمامات القبة لخدمة 360 ألف نسمة من المستفيدين وبتكلفة 39 مليون جنيه

3. تحسين صرف منطقة كوتسيكا بطرة لخدمة 30 ألف نسمة من المستفيدين بتكلفة 5 ملايين جنيه .

4. تنفيذ 2 خط انحدار بالدفع النفقى بمدينة السلام قطر 2250 مم بتكلفة 26 مليون جنيه .

5. محطة رفع حلوان الرئيسية رقم 1 بتكلفة 76 مليون جنيه .

6. مشروع الصرف الصحي لمناطق محرومة بحي المعصرة أرض عثمان – خلف محطة الكهرباء لخدمة 10 آلاف نسمة بتكلفة 5 ملايين جنيه .

7. مشروع الصرف الصحي لبعض المناطق بحي السلام لخدمة 35 ألف نسمة بتكلفة 61 مليون جنيه .

8. محطة الاميرية خدمت 6 آلاف نسمة بتكلفة 9 ملايين جنيه .

9. منطقة الزهور بالمرج بتكلفة 10 ملايين جنيه .

10. مشاريع تخدم الشوارع المحرومة بحلوان لخدمة 15 ألف نسمة بتكلفة 6 ملايين جنيه .

11. منطقة توسعات حلوان البلد لخدمة 8 ألف نسمة وبتكلفة 9 ملايين جنيه.