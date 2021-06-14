شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشروعات الصرف الصحى المنفذة بالقاهرة فى 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر
1. محطة صرف صحي عزبة الهجانة والتي تخدم 30 ألف نسمة من المستفيدين بتكلفة 32 مليون جنيه .
2. تحسين الصرف الصحى بمنطقة حمامات القبة لخدمة 360 ألف نسمة من المستفيدين وبتكلفة 39 مليون جنيه
3. تحسين صرف منطقة كوتسيكا بطرة لخدمة 30 ألف نسمة من المستفيدين بتكلفة 5 ملايين جنيه .
4. تنفيذ 2 خط انحدار بالدفع النفقى بمدينة السلام قطر 2250 مم بتكلفة 26 مليون جنيه .
5. محطة رفع حلوان الرئيسية رقم 1 بتكلفة 76 مليون جنيه .
6. مشروع الصرف الصحي لمناطق محرومة بحي المعصرة أرض عثمان – خلف محطة الكهرباء لخدمة 10 آلاف نسمة بتكلفة 5 ملايين جنيه .
7. مشروع الصرف الصحي لبعض المناطق بحي السلام لخدمة 35 ألف نسمة بتكلفة 61 مليون جنيه .
8. محطة الاميرية خدمت 6 آلاف نسمة بتكلفة 9 ملايين جنيه .
9. منطقة الزهور بالمرج بتكلفة 10 ملايين جنيه .
10. مشاريع تخدم الشوارع المحرومة بحلوان لخدمة 15 ألف نسمة بتكلفة 6 ملايين جنيه .
11. منطقة توسعات حلوان البلد لخدمة 8 ألف نسمة وبتكلفة 9 ملايين جنيه.