شكرا لقرائتكم خبر عن "جرعة أمل" مشروع تخرج لطلاب بكلية الإعلام جامعة الأزهر للتوعية بمرض السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق طلاب من قسم العلاقات العامة بكلية الإعلام جامعة الأزهر حملة إعلامية للتوعية بالأنواع المختلفة من مرض السرطان ضمن مشروع التخرج الخاص بهم تحت عنوان "جَرعة أمل".

ويؤكد الطلاب أن حملتهم لم ينفصل جوهرها عن اسمها وشعارها، فقد كان للاسم نصيب من مضمون الحملة، حيث اختار الطلاب اسم "جَرعة أمل" ليكون حافزًا لكل المصابين في المجتمع للاستمرار في العلاج طالما يوجد الأمل، كذلك لم ينفصل شعارها عن الجوهر، فقد اختاروا شعار الحملة ليكون تأكيداً للجوهر والاسم، حيث جاء تحت عنوان "كلنا معاك".

وأوضح الطلاب، أن أهداف الحملة تتلخص مجملا في أربع أهداف، متمثلين في الآتي:

أولاً: محاولة تقليل نسبة الإصابة بالسرطان في المجتمع، من خلال التوعية المستمرة بأسباب الإصابة به وطرق الوقاية منه .

ثانياً: تشجيع المرضى الفعليين على الاستمرار والمداومة في تناول جرعات العلاج من خلال الوقوف بجانبهم وإشعارهم بأننا جميعا معهم ونشعر بآلامهم.

ثالثاً: التأكيد على ضرورة الفحص الدوري لدى أفراد المجتمع من أجل معرفة المرض ومعالجته في بداية ظهوره.

رابعاً: رفع نسبة الوعي لدي الشباب من سن 18 : 30 عام من نسبة 30% إلي 50%.

يذكرأن كلية الإعلام جامعة الأزهرالشريف قامت بإطلاق وتوجيه هذه الحملة إيماناً منها بالدور المجتمعي الجوهري التي تعمل دائما من أجلة و في ظل التنوع الذي تقوم به إدارة الكلية والمرونة في اختيار أفكار ومواضيع مشاريع التخرج التي تقام تحت رعاية جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، وكلية الإعلام برئاسة الدكتورغانم السعيد، وبخاصة المشاريع التي تكون تحت رعاية قسم العلاقات العامة والإعلان تحت رئاسة الدكتور رمضان إبراهيم وإشراف الدكتورضياء حمدين وإشراف عام للدكتور علاء خليفة.