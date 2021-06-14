شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إنشاء أكاديمية لتدريب المعلمين بالتعليم الفنى والمنهج قائم على المهارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد حامد نائب وزير التربية والتعليم الفني، أن هناك خطوات عديدة تتخذها وزارة التربية والتعليم لتطوير التعليم الفني، مشيرا إلى أنه تم إنشاء أكاديمية لتدريب المعلمين من أجل تنمية مهاراتهم في التدريس للتعليم الفني ولكن لم تفعل حتى الآن.

وقال نائب وزير التنمية والتعليم الفني، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن من أساليب تطوير التعليم الفني هو تغيير المناهج التي كانت قائمة على المحتوى لتكون قائمة على المهارات وربطها بالصناعة بشكل كبير.

ولفت نائب وزير التنمية والتعليم الفني، إلى أن الخريجين في التعليم الفني يكون لديهم معلومات ولكن ليس لديهم مهارات ، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لربط المدارس الفنية ببعض الشركات لتنمية مهارات الطلاب، بجانب إشراك القطاع الخاص في تطوير التعليم الفني.