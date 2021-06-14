شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تبدأ تطبيق منظومة الاختبارات الإلكترونية بكلية الصيدلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت كلية الصيدلة بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اختبارات الفصل الدراسي الثاني، وذلك عقب تطبيق الاختبارات الإلكترونية في أربعة برامج مختلفة وبما يتعدى 60 مقررا للفرق والمستويات المختلفة بكل برامج الكلية.

وتعد جامعة حلوان من أوائل الجامعات الحكومية المصرية التي يجري بها الاختبارات الإلكترونية عبر منظومة دشنها المجلس الأعلى للجامعات مؤخرا، وذلك داخل مركز جامعة حلوان للاختبارات الإلكترونية للقطاع الطبى، والذى افتتحه مؤخرا الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

أوضح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة فى بيان أن الجامعة تسعي إلى تطبيق الاختبارات الإلكترونية بكلياتها في ظل الانطلاق التدريجي نحو التحول الرقمى الشامل فى منظومة التعليم لضمان جودة العملية التعليمية وفقا للمعايير العالمية.

ومن جانبه أشار الدكتور سامح سرور إلى أهمية تطبيق منظومة الاختبارات الإلكترونية من أجل دعم العملية التعليمية، حيث تتيح المنظومة المساواة بين الطلاب وتراعي الفروق الفردية بين الطلاب وتوفر السرعة والدقة في الحصول على النتائج، كما أنها تسهم في إجراء التحليلات الإحصائية بسهولة ويسر ما ينعكس على تطوير وتجويد المخرجات التعليمية.

وتعد كلية الصيدلة جامعة حلوان أولي كليات الصيدلة التى تبنت تطبيق منظومة المجلس الأعلى للجامعات للاختبارات الإلكترونية التي تبث من المجلس الأعلى للجامعات، وذلك تحت رعاية وإشراف الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة، الدكتور هشام سليمان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة يارا عصام مدير وحدة القياس والتقويم بالكلية.

وخلال عقد الامتحانات قام الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة بتنظيم جولة تفقدية داخل اللجان للاطمئنان على سير الاختبارات الإلكترونية، والتأكد من تذليل أي عقبات أمام الطلاب وتقديم كافة الدعم المعنوي من سيادته للطلاب والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من قبل الطلاب والملاحظين داخل اللجان وتعقيم اللجان قبل وبعد الانتهاء من الاختبارات.

وتقام الاختبارات الإلكترونية بجامعة حلوان تحت إشراف تنفيذي من قبل الدكتور مختار بكر مستشار رئيس الجامعة للمشروعات والاتفاقيات الدولية والتدريب والدكتورة منى نصر المدير التنفيذي للمعلومات (CIO) ومدير مركز الحساب العلمي و الدكتورة سامية على مدير مشروع الاختبارات الإلكترونية.



تطبيق الإجراءات الاحترازية لامتحانات نهاية العام الدراسى



تطبيق منظومة الاختبارات الإلكترونية بجامعة حلوان



طلاب صيدلة حلوان يبدأون امتحانات نهاية العام إلكترونيا