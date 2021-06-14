شكرا لقرائتكم خبر عن «المصرى اليوم» تقدم خدمة مواقيت الصلاة في مدن مصر اليوم الاثنين 14 يونيو 2021 (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصلاة في جميع المدن المصرية اليوم الاثنين 14 يونيو 2021، وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير للبحث عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة. مواعيد الصلاة اليوم حيث يزداد موعد المغرب دقيقة يومياً، وتبكير صلاة الفجر وتأخير العشاء: المدينة التاريخ فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء القـاهـرة 2021-06-14 3:7 ص 4:53 ص 11:55 ص 3:31 م 6:57 م 8:30 م الأسكندرية 2021-06-14 3:7 ص 4:55 ص 12:0 م 3:39 م 7:5 م 8:40 م طنطــا 2021-06-14 3:5 ص 4:52 ص 11:56 ص 3:34 م 7:0 م 8:34 م المنصورة 2021-06-14 3:2 ص 4:50 ص 11:54 ص 3:33 م 6:59 م 8:34 م الزقـازيق 2021-06-14 3:4 ص 4:51 ص 11:54 ص 3:31 م 6:57 م 8:31 م أسيــوط 2021-06-14 3:20 ص 5:0 ص 11:55 ص 3:23 م 6:51 م 8:20 م سـوهاج 2021-06-14 3:20 ص 5:0 ص 11:53 ص 3:20 م 6:47 م 8:15 م بنى سويف 2021-06-14 3:12 ص 4:56 ص 11:56 ص 3:29 م 6:55 م 8:27 م المنـيـا 2021-06-14 3:18 ص 5:0 ص 11:57 ص 3:28 م 6:54 م 8:25 م قـــنا 2021-06-14 3:17 ص 4:56 ص 11:49 ص 3:15 م 6:42 م 8:10 م أســوان 2021-06-14 3:24 ص 5:0 ص 11:48 ص 3:7 م 6:36 م 8:1 م مطـروح 2021-06-14 3:17 ص 5:6 ص 12:11 م 3:50 م 7:16 م 8:52 م الغردقـة 2021-06-14 3:9 ص 4:50 ص 11:45 ص 3:13 م 6:40 م 8:9 م الخارجـة 2021-06-14 3:30 ص 5:8 ص 11:59 ص 3:22 م 6:50 م 8:17 م الإسماعيلية 2021-06-14 3:1 ص 4:48 ص 11:51 ص 3:28 م 6:54 م 8:28 م دميـاط 2021-06-14 2:59 ص 4:48 ص 11:53 ص 3:32 م 6:58 م 8:34 م السـلوم 2021-06-14 3:25 ص 5:14 ص 12:19 م 3:59 م 7:25 م -1:1 م نويـبع 2021-06-14 2:58 ص 4:42 ص 11:41 ص 3:15 م 6:41 م 8:13 م حلايــب 2021-06-14 3:15 ص 4:49 ص 11:33 ص 2:52 م 6:18 م 7:41 م شرم الشيخ 2021-06-14 3:4 ص 4:46 ص 11:43 ص 3:13 م 6:40 م 8:10 م الفـيــوم 2021-06-14 3:12 ص 4:57 ص 11:57 ص 3:30 م 6:57 م 8:29 م 6أكتـوبر 2021-06-14 3:9 ص 4:55 ص 11:56 ص 3:32 م 6:58 م 8:31 م كفر الشيخ 2021-06-14 3:4 ص 4:52 ص 11:56 ص 3:35 م 7:1 م 8:36 م الحامول 2021-06-14 3:2 ص 4:50 ص 11:55 ص 3:34 م 7:0 م 8:36 م بلطيم 2021-06-14 3:2 ص 4:51 ص 11:56 ص 3:35 م 7:1 م 8:36 م طابا 2021-06-14 2:57 ص 4:42 ص 11:42 ص 3:17 م 6:43 م 8:15 م راس سدر 2021-06-14 3:4 ص 4:49 ص 11:49 ص 3:24 م 6:50 م 8:23 م الطـــور 2021-06-14 3:6 ص 4:48 ص 11:46 ص 3:16 م 6:43 م 8:14 م دهب 2021-06-14 3:1 ص 4:44 ص 11:42 ص 3:14 م 6:40 م 8:11 م ابوزنيمة 2021-06-14 3:4 ص 4:48 ص 11:48 ص 3:21 م 6:47 م 8:19 م راس غارب 2021-06-14 3:6 ص 4:49 ص 11:47 ص 3:18 م 6:45 م 8:15 م القصير 2021-06-14 3:11 ص 4:50 ص 11:43 ص 3:8 م 6:36 م 8:3 م برنيس 2021-06-14 3:15 ص 4:50 ص 11:38 ص 2:57 م 6:26 م 7:51 م سفاجة 2021-06-14 3:10 ص 4:50 ص 11:44 ص 3:11 م 6:38 م 8:7 م مرسى علم 2021-06-14 3:13 ص 4:50 ص 11:40 ص 3:3 م 6:31 م 7:57 م شلاتين 2021-06-14 3:16 ص 4:51 ص 11:38 ص 2:55 م 6:24 م 7:48 م سيدى برانى 2021-06-14 3:21 ص 5:10 ص 12:16 م 3:56 م 7:23 م 8:59 م الضبعة 2021-06-14 3:14 ص 5:2 ص 12:6 م 3:44 م 7:11 م 8:46 م العلمين 2021-06-14 3:13 ص 5:0 ص 12:4 م 3:42 م 7:8 م 8:43 م واحة سيوة 2021-06-14 3:34 ص 5:18 ص 12:18 م 3:51 م 7:18 م 8:50 م موط (الداخلة ) 2021-06-14 3:35 ص 5:13 ص 12:4 م 3:28 م 6:56 م 8:23 م الفرافرة 2021-06-14 3:33 ص 5:13 ص 12:8 م 3:36 م 7:3 م 8:32 م البويطى 2021-06-14 3:24 ص 5:6 ص 12:4 م 3:36 م 7:2 م 8:33 م باريس 2021-06-14 3:32 ص 5:9 ص 11:58 ص 3:18 م 6:47 م 8:13 م المحلة الكبرى 2021-06-14 3:5 ص 4:52 ص 11:56 ص 3:34 م 7:0 م 8:35 م الحمام 2021-06-14 3:5 ص 4:52 ص 11:56 ص 3:34 م 7:0 م 8:35 م نجع حمادى 2021-06-14 3:20 ص 4:58 ص 11:51 ص 3:16 م 6:44 م 8:11 م بورسعيـد 2021-06-14 2:58 ص 4:46 ص 11:51 ص 3:30 م 6:56 م 8:31 م السـويس 2021-06-14 3:3 ص 4:48 ص 11:50 ص 3:25 م 6:52 م 8:25 م العريـش 2021-06-14 2:52 ص 4:40 ص 11:45 ص 3:23 م 6:49 م 8:25 م الطـــور 2021-06-14 3:6 ص 4:48 ص 11:46 ص 3:16 م 6:43 م 8:14 م دمنـهـور 2021-06-14 3:6 ص 4:54 ص 11:58 ص 3:36 م 7:3 م 8:37 م ادفو 2021-06-14 3:21 ص 4:59 ص 11:49 ص 3:11 م 6:39 م 8:6 م اسنا 2021-06-14 3:21 ص 4:59 ص 11:50 ص 3:13 م 6:41 م 8:8 م الأقصر 2021-06-14 3:19 ص 4:58 ص 11:50 ص 3:14 م 6:42 م 8:9 م القاهرة الجديدة 2021-06-14 3:7 ص 4:53 ص 11:55 ص 3:30 م 6:57 م 8:30 م توشكى 2021-06-14 3:34 ص 5:9 ص 11:55 ص 3:12 م 6:40 م 8:4 م الدلنجات 2021-06-14 3:7 ص 4:54 ص 11:58 ص 3:36 م 7:2 م 8:37 م كاترين 2021-06-14 3:6 ص 4:48 ص 11:46 ص 3:16 م 6:43 م 8:14 م السادات 2021-06-14 3:9 ص 4:55 ص 11:58 ص 3:35 م 7:1 م 8:35 م الصالحية الجديدة 2021-06-14 3:3 ص 4:50 ص 11:53 ص 3:30 م 6:57 م 8:31 م العاشر من رمضان 2021-06-14 3:4 ص 4:50 ص 11:53 ص 3:29 م 6:56 م 8:29 م العاصمة الادارية الجديدة 2021-06-14 3:7 ص 4:52 ص 11:54 ص 3:29 م 6:56 م 8:29 م العبور 2021-06-14 3:6 ص 4:52 ص 11:54 ص 3:31 م 6:57 م 8:31 م الفشن الجديدة 2021-06-14 3:14 ص 4:58 ص 11:57 ص 3:29 م 6:56 م 8:27 م المنصورة الجديدة 2021-06-14 3:3 ص 4:51 ص 11:57 ص 3:36 م 7:3 م 8:39 م النوبارية الجديدة 2021-06-14 3:2 ص 4:49 ص 11:53 ص 3:30 م 6:56 م 8:31 م بدر 2021-06-14 3:14 ص 5:0 ص 12:2 م 3:38 م 7:5 م 8:38 م بنى مزار الجديدة 2021-06-14 3:8 ص 4:51 ص 11:50 ص 3:22 م 6:48 م 8:19 م بورسعيد الجديدة سلام 2021-06-14 2:56 ص 4:44 ص 11:48 ص 3:26 م 6:53 م 8:28 م بئر العبدالجديدة 2021-06-14 3:2 ص 4:49 ص 11:54 ص 3:32 م 6:59 م 8:34 م توشكى الجديدة 2021-06-14 3:35 ص 5:9 ص 11:55 ص 3:13 م 6:41 م 8:5 م حدائق العاصمة 2021-06-14 3:2 ص 4:48 ص 11:50 ص 3:26 م 6:53 م 8:26 م رشيد الجديدة 2021-06-14 2:50 ص 4:38 ص 11:44 ص 3:23 م 6:49 م 8:25 م رفح الجديدة 2021-06-14 3:4 ص 4:52 ص 11:57 ص 3:36 م 7:2 م 8:38 م سفنكس الجديدة 2021-06-14 3:6 ص 4:52 ص 11:54 ص 3:30 م 6:56 م 8:29 م شرق العوينات 2021-06-14 3:29 ص 5:4 ص 11:49 ص 3:7 م 6:35 م 7:59 م غرب النوبارية 2021-06-14 3:1 ص 4:48 ص 11:52 ص 3:29 م 6:56 م 8:30 م