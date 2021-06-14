شكرا لقرائتكم خبر عن متى تخضع الملكة لبرنامج «تخسيس» إجباري للوزن؟.. خبير نحل يرد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد شاهين، الخبير الدولي في تربية النحل ومدرس الحشرات الاقتصادية في كلية الزراعة جامعة الأزهر بالقاهرة، إنه في الواقع تحب الشغالات في خلايا النحل أن تكون لديهم ملكة ممتلئة، وهي علامة على صحة الملكة والقوة والمادة الوراثية الوفيرة لكي تتمكن من وضع عدد كبير من البيض وأيضًا السيطرة على الطائفة.

وأضاف «شاهين» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الاثنين: «لكن في أوقات معينة من العام (موسم التطريد) قد تقرر الشغالات (الواصفات) وضع الملكة في نظام غذائي إجباري حتى تفقد الملكة ثلث وزنها وتسمح لها بالطيران بسهولة أكبر» .

وأوضح الخبير الدولي في تربية النحل أن ذلك لأن الملكة المُلقحة تخرج مع الطرد مع نصف القوة النحلية تقريبًا إلى عش جديد بينما النصف الثاني سيبقي في مكانه مع ملكة عذراء أو بيت ملكي لذلك تخضع الملكة إلى هذا النظام الغذائي لتجنب حدوث أي شىء في هذه الرحلة.