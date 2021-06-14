شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال يضرب أسوان بقوة 5.6 ريختر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد وباضافة بعض المحطات الدولية، يوم الاثنين هزة أرضية في خليج عدن وعلى بعد 2111 كم جنوب شرق مدينة أسوان.

وقال القاضي إن الهزة الأرضية وقعت في تمام الساعة 4.44 دقيقة و57 ثانية صباح الاثنين بتوقيت المحلي القاهرة، وجاءت بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، على خط العرض: 12.6306° شمالا، وخط الطول: 48.8858° شرقا، والعمق 15 كم.

وأضاف القاضي أن منطقة خليج عدن ومدخل البحر الأحمر بها نشاط زلزالي محسوس ناتج عن اتساع مدخل البحر الأحمر وأيضا مرتبط بالنشاط التكتوني للأخدود الإفريقي بمنطقة شرق إفريقيا.