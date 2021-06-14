شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض جديد .. تعرف على سعر الذهب في مصر وعالميا في بداية التعاملات اليوم الاثنين 14 يونيو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تراجع سعر الذهب في مصر، صباح اليوم الاثنين 14 يونيو 2021، بشكل طفيف عن الأسعار التي حققها مساء الجمعة الماضية بعد هبوط أسعاره عالميا بعد هودة العمل بالبورصة العالمية، وسط حالة من الترقب عما ستسفر عنه التعاملات خلال الاسبوع .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطا، في الصاغة بدون المصنعية، صباح اليوم الاثنين، 921 جنيها، والعيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 806 جنيهات، والعيار 18 قيراطًا، 691 جنيها، والجنيه الذهب 6450 جنيها .

كما واصل سعر الذهب عالميا انخفاضه اليوم فى بداية التعاملات مع عودة العمل بالبورصات والأسواق العالمية لينخفض سعره عن الأسعار المنخفضة التى حققها مساء الجمعة الماضية وذلك بسبب ارتفاع مؤشر الدولار والذى تربطه به علاقة عكسية ليحقق الذهب أقل مستوى له منذ عدة أسابيع ، ويترقب المستثمرون نتيجة اجتماع السياسات المجلس الاحتياطى الفيدرالى والذى سيحدد أسعار الفائدة ومدى دعم الاقتصاد فى مواجهة التضخم .

وانخفض سعر الذهب فى السوق الفورية 0.6%، وهبطت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.7% بينما ارتفع موشر الدولار بنسبة 0.1% ليقترب من أعلى سعر له خلال اسابيع

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح اليوم الاثنين، 14 يونيو، 819.70 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة» 1,858.73 $ .

«المصري اليوم» تنشر سعر الذهب في صباح اليوم الاثنين 14 يونيو 2021 بمحال الصاغة في مصر بدون المصنعية :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 920 إلى 922 عيار 22 843 إلى 845 عيار 21 805 إلى 807 عيار 18 690 إلى 692 عيار 14 537 إلى 538 عيار 12 460 إلى 461 الاونصة 28612 إلى 28683 الجنيه الذهب 6440 إلى 6456 الكيلو الذهب 920000 إلى 922286

متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا، صباح اليوم الاثنين 14 يونيو 2021

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

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