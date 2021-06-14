شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد سعد محمد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، إن مصححي ومقدري الدرجات يواصلون تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية العام الدراسى 2020/ 2021، بانتظام وروية، مشيراً إلى أنه أكد على ضرورة التريث في تقدير الدرجات وأنه لا وجه للاستعجال خاصة أن الوقت مازال متاحاً.

وأوضح «سعد»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه من المقرر اعتماد النتيجة النهائية للشهادة الإعدادية من المحافظ اللواء محمد الشريف، الأسبوع المقبل تمهيداً لإعلانها بالمدارس والموقع الإلكتروني للمديرية.

وأشار إلى أن أعمال التصحيح وتقدير الدرجات تسير بانتظام من خلال 8 كنترولات موجودة بالإدارات التعليمية الثماني، مشددا على ضرورة التأنى في تقدير الدرجات حتى يحصل كل طالب على حقه دون ظلم لأحد.

وأوضح أن المؤشرات العامة مطمئنة للغاية، مشيراً إلى أنه وجه جميع المصححين ومقدري الدرجات بمراعاة الدقة والشفافية وتغليب مصلحة الطالب وجبر الكسر لصالحه.

وقال إن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية (تعليم عام) بلغ 87826 طالبًـا، وبدأت الامتحانات 5 يونيو وانتهت يوم 10 من نفس الشهر.

ولفت إلى أن امتحانات الدبلومات الفنية تبدأ يوم السبت المقبل في الإسكندرية.