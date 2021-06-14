رؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية يواصلون فاعليات اجتماع القاهرة الخامس اليوم

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القاهرة - سامية سيد - يواصل رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والعليا الإفريقية، اليوم الاثنين، فاعليات اليوم الثالث لاجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى، وذلك لمناقشة مكافحة الإرهاب، والتحول الرقمى، والرعاية الصحية، والاقتصاد الأخضر.

ومن المقرر أن يقوم رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والعليا الإفريقية، بصياغة بيان ختامى مشترك والإعلان عنه اليوم.

وتبدأ فاعليات اليوم الثالث لاجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى، بكلمات التعاون المصرى الإفريقى من خلال عرض موجز عن أنشطة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية يقدمه السفير محمد خليل الأمين العام للوكالة التابعة لوزارة الخارجية، كما تتضمن الفاعليات عرض موجز خاص بأنشطة الأكاديمية الوطنية المصرية للتدريب والذى تقدمه الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية.

ويشهد اليوم الثالث جلسة عمل بعنوان القيم القضائية والعدالة الانتخابية وتهدف هذه الجلسة إلى اطلاع الوفود على أخر المستجدات الخاصة بالتطورات الدولية القانونية بشأن مفهوم القيم القضائية، وعلى وجه التحديد فيما بتعلق بقيم الاستقلال والمساءلة، والموضوعات المتعلقة بالإجراءات اللازمة للحفاظ على استقلاليه الهيئة القضائية ونزاهتها. وتتناول جلسة العمل التعرض للعدالة الانتخابية وظاهرة اللجوء الى المحاكم من أجل تسوية المنازعات الانتخابية، والتى تعد واحدة من المسائل الحساسة لما تشكله من عبء ثقيل يقع على عاتق المحاكم الدستورية والعليا، وقد تؤدى احيانا الى زعزعة الثقة فى مصداقية المؤسسة القضائية، فى ذات الوقت الذى تسعى فيه المحاكم عامة الى تطبيق القانون بالعدل والحفاظ على مصداقيتها فى المجتمع.

ويتحدث فى جلسة القيم القضائية والعدالة الانتخابية، كل من المستشار محمد الحافى رئيس المحكمة العليا الليبية، والمستشار عبد الرشيد طبي رئيس المحكمة العليا بالجزائر، والمستشار الدكتور وهبي محمد مختار رئيس المحكمة الدستورية بالسودان، والمستشار رازاكى عامودا اسيفو نائب رئيس المحكمة الدستورية فى بنين، والسفير جون بابتيست اتاناسيو رئيس المعهد الاكاديمي الدولي للنظم والإجراءات القانونية بالولايات المتحدة الأمريكية "مراقب"، وفى نهاية اليوم ستتم تدوين الملاحظات والتوصيات الختامية للاجتماع.