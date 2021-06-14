شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ميناء الغردقة البحرى لسوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الأحمر فى تمام الساعة الثامنة والنصف صباح اليوم الاثنين، نظرا لسوء الأحوال الجومائية وشدة الرياح التي تتراوح ما بين 25-30 عقدة شمالية غربية وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 امتار وحالة البحر مضطربة جدا وتم ايقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية .

وشدد اللواء مهندس محمد الرحيم رئيس الهيئة، على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة .