"طبيبة" تطلب الخلع يوم الصباحية: "قالي هعملك فرح ونصب عليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

أقامت "نجلاء. ن"، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، تطلب فيها الخلع من زوجها، مبررة طلبها "جوزي قالي هعملك فرح وفي الآخر معملش حاجة".

تروي "نجلاء" 35 سنة- طبيبة: تزوجت من "أحمد. ش" 38 سنة - رجل أعمال- زواجًا تقليديًا، وأثناء تجهيزات الفرح، اتفق مع أسرتي على إقامة حفل زفاف، وأنه سيقوم بشراء فستان خاص بي، وعندما ذهبنا لشرائه أقنعني باستئجارئه "الفستان ملوش لزمة بعد الفرح"، وبالفعل استأجرت فستان الزفاف، ثم ذهبنا لأكثر من قاعة أفراح، لإقامة حفل الزفاف بها، وحينما أعجبت بواحدة قام بدفع عربون الحجز.

أضافت نجلاء: يوم الزفاف جاء زوجي وأخذني من الكوافير، وفوجئت حينها أننا سنذهب إلى المنزل وحينما سألته عن القاعة أخبرني أنه لا يوجد حفل زفاق "مفيش فرح دي مصاريف على الفاضي.. أنا سحبت العربون ولغيت الفرح"، وحينما سألته أين سيذهب المعازيم؟، قال "عادي يدخلوا أي فرح هناك".

استكملت نجلاء: دخلت في نوبة صراخ شديدة ورفضت دخول المنزل، وقام عدد من الأهالي بمساعدتي في القرار منه، وذهبت إلى منزل أسرتي وأنا مصممة على الإنفصال منه، فلا يمكن أن أبدأ حياتي مع شخص خدعني.

تختتم الزوجة: صباح اليوم الثاني للزواج ذهبت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى خلع حملت رقم 1028 لسنة 2021، ولاتزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.