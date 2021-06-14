​​رمال وأتربة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية خلال الـ6 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الظواهر الجوية من الاثنين إلى السبت المقبل، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الاثنين 14 يونيو:

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الثلاثاء 15 يونيو:

نشاط ريـاح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

الأربعاء 16 يونيو:

نشاط ريـاح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

الخميس 17 يونيو:

نشاط ريـاح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

يوم الجمعة 18 يونيو:

نشاط ريـاح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

السبت:

نشاط ريـاح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.