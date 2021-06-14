غرامة 4 آلاف جنيه وإغلاق أسبوع.. عقوبات الفنادق والمطاعم السياحية المخالفة للتشغيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشفت وزارة السياحة والآثار، عقوبات مخالفة إجراءات التشغيل الاحترازية التي أقرتها الوزارة بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية لاستئناف التشغيل للفنادق والمطاعم والكافتيريات السياحة.

وأوضحت الوزارة، أن العقوبة تتمثل في توقيع غرامة مالية 4 آلاف جنيه والإغلاق لمدة 7 أيام، ومضاعفتها في حال تكرار المخالفة.

وحذرت الوزارة، المنشآت الفندقية والسياحية من مخالفة مواعيد العمل الصيفية التي أقرها مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بشأن مواعيد فتح وإغلاق المنشآت والمطاعم والكافتيريات السياحية والمقررة في الواحدة صباحا.

وشددت على أهمية التزام كافة المطاعم والكافتيريات السياحية بكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والوقائية، أو مخالفة نسب التشغيل والمقررة ب 50% من الطاقة الاستيعابية للمنشآت.

وشددت وزارة السياحة، على استمرار إغلاق صالات الديسكو والملاهي الليلية ومسارح المنوعات، وحظر تقديم الشيشة، على أن يتم السماح بتقديم فقرات فنية للمنشآت الصادر لها تصريح من الوزارة.

وأشارت الوزارة، إلى إيفاد لجان سرية من الوزارة وغرفة المنشآت الفندقية للمرور المفاجئ على المنشآت للتاكد من التزامها بكافة الإجراءات الصحية والاحترازية التي أقرتها لاستئناف التشغيل.

ورصدت وزارة السياحة، مخالفة عدد 25 فندقاً بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والقاهرة و17 مطعماً سياحياً بالقاهرة لعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية وضوابط التشغيل المعتمدة، وتم إصدار قرارات وزارية بغلقها لمدة أسبوع وغرامة 4 آلاف جنيه طبقا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن.