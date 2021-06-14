وظائف الكهرباء| تعرف على تفاصيل وطريقة التقديم لفرص عمل هيئة المحطات النووية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قررت وزارة الكهرباء اعتماد طريقة كراسة الشروط للتقديم في الوظائف التي أعلنتها هيئة المحطات النووية، من خلال كراسات الشروط المعدة لكل وظيفة من الوظائف المعلن عنها.

وتفقد الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، ومحمود زيدان، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة للشئون المالية والإدارية، استقبال الراغبين في التقدم لشغل الوظائف التي أعلنت عنها الهيئة أمس، وفقًا للإعلان رقم 2 لسنة 2021.

وأكد رئيس الهيئة، أنه وجّه بتوفير جميع عمليات الدعم للمغتربين، ممن هم خارج نطاق محافظات القاهرة والجيزة، حيث يمكن لأي شخص إرسال صورة بطاقته الشخصية لأي من أقاربه ويسحب الأخير كراسة الشروط ويتقدم للوظيفة مع دفع الرسوم المقررة.

وأوضح أن الهيئة تلقت حتى الآن أكثر من 700 طلب ممن اشتروا كراسة الالتحاق بالوظيفة، بالإضافة لتنظيمها عمليات الحصول من حيث أولوية الحضور، ووفرت كراسي ومقاعد لاستقبالهم بداية من الـ9 صباحًا حتى الـ6 مساء، تتخللها راحتان، الأولى تبدأ من الساعة الـواحدة ظهرًا حتى الواحدة والنصف، والثانية تبدأ من الـ3 والنصف حتى الـ4 عصرًا، ثم يتم استكمال الأعمال حتى الـ6، مؤكدًا أن الكراسات مطروحة فقط في مقر الهيئة.

وتنقسم الوظائف المطلوبة إلى قسمين: الوظائف العادية، وعددها 300 وظيفة، بالإضافة أيضًا لـ6 وظائف إدارية عليا، تشمل 3 منها رؤساء قطاعات و3 مديرين عموم، بالإضافة إلى وظائف المكافآت الشاملة، وهي 20 سائقًا و10 سكرتارية و10 عمال خدمات بنظام المكافأة الشاملة.

وكشف مصدر مسئول بالوزارة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن سعر كراسة الوظائف العليا 200 جنيه والعادية 100 جنيه، تسدد عبر ماكينات الدفع أو نقدًا من خلال فرق عمل مهمتها تذليل الصعوبات أمام الراغبين في التقديم من شتى المحافظات.

ولفت المصدر إلى أنه بالنسبة للمغتربين من محافظات الصعيد أو الدلتا أو غيرها، فإنه سيتم التساهل معهم في بعض الإجراءات الخاصة بالتقديم، ومنها الحصول على الكراسة أو الملف من خلال صورة الرقم القومي الذي سيقدم على الوظيفة المعلن عنها كإثبات.

وأكد أن موعد الحصول على الكراسة سيبدأ من الـ9 صباحًا، ويستمر حتى الـ9 مساء، مشيرًا إلى أنه تم عمل "نوبتجيات" على مدار اليوم، للتذليل على الراغبين فى الحصول ومنع حدوث أي تكدس أو زحام مع اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكد المصدر أن الوظائف المعلن عنها متاحة أمام السيدات أيضًا، من الراغبات في التقديم شريطة أن تنطبق عليها الشروط الموضحة من حيث الأعمار السنية، واشتراطات التقدم للالتحاق بالوظيفة.

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