شكرا لقرائتكم خبر عن 7 سنوات إنجازات.. 50 مليار جنيه لرصف الطرق وإنشاء كبارى على المزلقانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الدولة العمل على رفع كفاءة وتطوير الطرق وإنشاء الكبارى على تقاطعات الطرق ومزلقانات السكة الحديد الخطرة، بهدف الحفاظ على المصريين وإحداث حركة تنموية شاملة..

كشفت وزارة التنمية المحلية، أن حصيلة إنجازات 7 سنوات منذ تولى الرئيس السيسى فى مجال الطرق كبيرة وضخمة، حيث تم صرف مبلغ 50 مليار جنيه لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء الكبارى على تقاطعات الطرق ومزلقانات السكة الحديد الخطرة.

وقالت وزارة التنمية المحلية فى تقرير لها، إن أبرز الأهداف الرئيسية لتطوير الطرق وإنشاء هذه الكبارى، الحفاظ على أرواح المواطنين وتلافى الحوادث، وحل الاختناقات المرورية، وسهولة وسرعة وصول المواطنين لمقار عملهم ومسكنهم، وسهولة وسرعة نقل الحاصلات الزراعية والبضائع من أماكن الإنتاج إلى أماكن التوزيع.

وأوضحت وزارة التنمية المحلية، أنه تم أيضًا رصف ورفع كفاءة 7200 مشروع رصف طرق بطول 35 ألف كيلو متر، 80 كوبرى مشاة، 35 كوبرى سيارات، وأنفاق لعبور سيارات، 15 نفق عبور مشاة بتكلفة ووفرت تلك المشروعات حوالى 500 ألف فرصة عمل واستفاد من تلك المشروعات حوالى 25 مليون مواطن بصورة مباشرة.