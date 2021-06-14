شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة معرض للمتدربين على صناعة الحرف البيئية والنسيج في العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مني جمعة،، مدير مركز إعداد الأسر المنتجة التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، أنه سيقام يوم السبت القادم معرض للمتدربين على صناعة الحرف البيئية والنسيج بالعريش لعرض منتجاتهم خلال فترة التدريب وذلك في قصر ثقافة العريش.

أضافت جمعة، أن عدد المتدربين في الدورة بلغ 20 متدربًا ومتدربة من سن 18 سنة وحتي 40 سنة، حيث تم التدريب على نسيج الصوف الكليم والصناعات الجلدية، لافتًا إلى الاستعانة بمدربين من خارج المحافظة.

أشارت إلى أنتهاء الدورة يوم السبت المقبل باقامة معرض لعرض المنتجات التي تم التدريب عليها، لافته إلى ان الدورة كانت في المدة من 30 مايو الماضي وحتي السبت الموافق 19 يونيه الجاري.