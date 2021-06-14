شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم شمال سيناء» يحصل على المركز الثاني في المسابقة الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء على المركز الثاني في المسابقة الفنية «السياحة في مصر».

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن الطالب، يوسف محمد عبدالعال، من مدرسة النور للمكفوفين بالعريش، فاز بالمركز الثاني على مستوي الجمهورية في المسابقة الفنية«السياحة في مصر».

أضاف رضوان، أن مديرية التربية والتعليم بالبحر الاحمر فازت بالمركز الاول والوادي الجديد بالمركز الثالث والمنيا بالمركز الرابع والاسكندرية بالمركز الخامس.