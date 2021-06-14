شكرا لقرائتكم خبر عن «قومي المرأة» يواصل حملة طرق الأبواب لحماية الإناث من الختان في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة شمال سيناء حملة طرق الأبواب تحت عنوان «إحميها من الختان»، وذلك في إطار أنشطة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة .

وأكدن احسان داود غالى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة في شمال سيناء أن الحملة استهدفت مناطق وأحياء عاطف السادات، كرم ابو نحيلة، الشوربجي، السمران، العرارجة، وسط المدينة، الضاحية والعبور بالعريش، إلى جانب قري: قاطية والتلول والروضة والنصر ورابعة ومصفق بمركز بئر العبد.. حيث تم تنفيذ 2650 زيارة منزلية شملت عدد 2500 سيدة و110 رجلا و40 طفلا، وقامت مقررة الفرع وعضواته وأعضائه ورائدات المجلس وأعضاء لجان حماية الطفل بالإضافة إلى الواعظات والراهبات بنشر الوعى بتعديلات قانون العقوبات الجديد فيما يخص تجريم ختان الإناث، ونشر الرسائل القانونية للحملة وشرح نظرى مبسط لبنود التعديل القانونى الجديد وعقوباته المقررة، بالإضافة إلى تناول الرسائل الخاصة بالآثار النفسية والصحية للختان .