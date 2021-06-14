شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام 36 كيلو من الأغذية الفاسدة في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة مراقبة الأغذية في مديرية الصحة بشمال سيناء، حملة على الأسواق والمحال التجارية في مدينة الشيخ زويد، بناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، ان الحملة قامت بالمرور على 21 منشأة غذائية متنوعة بمدنية الشيخ زويد، حيث أسفرت عن اعدام 36 كيلو اغذيه مختلفه،، تحرير محضرين للقرار ٩٦، تحرير 4 محاضر للقرار ٩٧.

أضاف شوكه، أن فريق مراقبه الاغذيه برئاسة، عرفات موسى، مراقب عام الاغذيه بالمديريه، محمود فراج مراقب الاغذيه بالمديريه، احمد عوض مراقب اغذيه الشيخ زويد .

أشار إلى ثقيف العاملين بالمنشأه الغذائيه بطرق الوقايه من فيروس كورونا، وتثقيف العاملين بشروط التخزين الجيد للاغذيه وضروره مطابقة المخازن للاشتراطات الصحيه

لفت إلى المرور على مطبخ مستشفى الشيخ زويد والتوجيه بتكثيف سحب العينات من الوجبات المقدمه للمرضى .