شكرا لقرائتكم خبر عن لموظف الحكومة.. تعرف على الأعمال المحظورة خلال فترة الإجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، علاقة موظف الحكومة بجهة العمل المنتسب إليها، ووضع القانون حقوق متبادلة بين الموظف وجهة العمل، ومنح القانون الموظف أنواع مختلفة من الإجازات، وحظر العمل خلال الإجازة الأسبوعية أو الراحات وإلا سيتعارض ذلك مع صحيح القانون.

الأعمال المحظورة

أية أعمال تؤدى للغير بأجر أو بدون أجر خلال فترة الإجازة

مخالفة الحظر

الحرمان من الأجر عن مدة الإجازة واسترداد ما سبق صرف له من أجر عن المدة وإمكانية مسائلته تأديبيا.

الاستثناء

الحصول على ترخيص من السلطة المختصة بالعمل خلال تلك الفترة