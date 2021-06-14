شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات مهمة عن لقاح استرازينكا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن 5 معلومات مهمة حول لقاح فيروس كورونا استرازينكا، أولها أنه لا يسبب الإصابة بكورونا وآمن وفعال.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن اللقاح عبارة عن جرعتين 0.5 مل بينهما فاصل ذمنى 3 شهور، ويؤخذ في العضلة الدالية، كما أنه له دور قوى في تحفيز جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة للفيروس، مشيرة إلى أن لقاح استرازينكا من نوع النواقل الفيروسية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.