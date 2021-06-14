بعد وفاة طفلة داخل بلاعة.. محافظ الإسماعيلية يقيل رئيس مركز التل الكبير ومدير الري

كما قرر إحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق فيها نظرا لتسببها في وفاة الطفلة ليان صابر مهدى (٥ سنوات) بسبب سقوطها في بلاعة مفتوحة بترعة مغطاة بميدان التحريات فى منطقة الروضة بالتل الكبير.

أصدر اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، قرارا عاجلا بإنهاء تكليف كلا من حمدي عبدالعليم شامه رئيس مركز ومدينة التل الكبير، وهويدا احمد ابراهيم مديرة هندسة الرى بالتل الكبير من مناصبهم.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012