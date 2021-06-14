شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاة طفلة داخل بلاعة.. محافظ الإسماعيلية يقيل رئيس مركز التل الكبير ومدير الري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، قرارا عاجلا بإنهاء تكليف كلا من حمدي عبدالعليم شامه رئيس مركز ومدينة التل الكبير، وهويدا احمد ابراهيم مديرة هندسة الرى بالتل الكبير من مناصبهم.
كما قرر إحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق فيها نظرا لتسببها في وفاة الطفلة ليان صابر مهدى (٥ سنوات) بسبب سقوطها في بلاعة مفتوحة بترعة مغطاة بميدان التحريات فى منطقة الروضة بالتل الكبير.