شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة مرجان أحمد مرجان.. عمرو أديب يتغنى في البطيخ و«العيش» المصري (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

على طريقة الفيلم الشهير «مرجان أحمد مرجان»، أمسك الإعلامي عمرو أديب برغيف خبز على هواء برنامجه، متغنيًا بمستوى وجودة الخبز والغذاء المصري.

وعرض أديب في برنامجه، مساء الأحد، عينات من البطيخ الأصفر المصري، مشيدًا بجودة المنتج، فضلًا عن توحيد المستوى وعدم قصره على العينات المعروضة.

وقال: «زمان كان يقولك: زي البطيخة يعني بختك يا أبوبخيت، قدامي 6 بطيخات، الـ6 شهد، بعيدا بقى عن إنه بطيخ أصفر، وهو ده التوحيد القياسي في المستوى».

وعرض «أديب» أرغفة خبز على الهواء، وأمسك برغيف وقال: «مين بيعمل عيش عامل كده، رغيف بلدي حلو، حاجة غير طبيعية، إنك توصل لمرحلة أكل جيد».

وأضاف: «أنا معرفش حد في مصر بيبات من غير عشا، احلف لي زي ما أنت عايز، مش مصر، مبتكلمش على الدولة، ولكن عن الناس والتكاتف والكرم».

من جهته، كشف الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة، عن استنباط 5 أصناف من البطيخ المصري، منها واحد أصفر و4 أحمر: 2 للتصدير و2 للاستهلاك المحلي.