شكرا لقرائتكم خبر عن «بيطري المنيا» يحرر 23 محضرا لمحلات جزارة.. وضبط 311 كجم لحوم ودواجن غير صالحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مديرية الطب البيطرى بالمنيا 13حملة تفتيشية على أسواق عرض وبيع اللحوم بداية يونيو الجاري وعلى مدار12 يوماً، بالتعاون مع الجهات المعنية بـ7مراكز (المنيا- ديرمواس- العدوة- بنى مزار- مغاغة- سمالوط- ملوى).

أكد الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، على استمرار الحملات التفتيشية والرقابية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة، تنفيذاً لتكليفات اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا بتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجارى .

وأوضح مدير مديرية الطب البيطرى أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية حررت 23 محضراً، منها 6 محاضر بإجمالى وزن 311.255 كيلو جرام لحوم ودواجن غير صالحه للاستهلاك الادمى، وتحرير17 محضراً بإجمالى وزن 79.50 كيلو جرام لحوم ودواجن تم ذبحها خارج المجازر الحكومية، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.