شكرا لقرائتكم خبر عن توعية قرى مطوبس بخطورة ختان الإناث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ ،والمجلس القومي للأمومة والطفولة، حملة طرق الأبواب بقرى برنامج حياة كريمة بمطوبس، تحت عنوان «احميها من الختان»، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ،وذلك في إطار أنشطة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، بإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، والدكتور ألاء خفاجي ،مدير إدارة حماية الطفل بالمحافظة، ومنسق المجلس القومي للأمومة والطفولة بكفر الشيخ.

واستهدفت الحملة قرى ابيانه والجزيرة الخضراء والقن وبرج مغيزل والقومسيون شرق وبرمبال وبريدعه ومنية المرشد وبني بكار وعزب الخليج ووقف بحري وقبلي وعزبة عمر ومعدية مهدي، التابعين لمركز مطوبس والذي اختاره اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بناء على توجيهات القيادة السياسية ضمن البرنامج الرئاسي حياة كريمة ،للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتمكنت الحملة من توعية 8456 سيدة و7993 رجل و10734 طفل، بإجمالي أكثر من 26 ألف موطناً من خلال 5099 زيارة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أماني شاكر ـ،مقررة الفرع،والدكتور ألاء خفاجي ،مدير إدارة حماية الطفل بالمحافظة، ومنسق المجلس القومي للأمومة والطفولة بكفر الشيخ.وسوسن هيبة ،وفريده المزين ،وأميمه الأنصاري ،وماجده عمر ،وعفاف الجمال، والدكتورة هبه عبدالحميد، والدكتورة هالة نصر و،وشاهندا كمال ،وهبه كيلاني ،ورائدات المجلس ،وأعضاء لجان حماية الطفل .

وتمكنت المشاركات من بنشر الوعى بتعديلات قانون العقوبات الجديد فيما يخص تجريم ختان الإناث، ونشر الرسائل القانونية للحملة وشرح نظري مبسط لبنود التعديل القانوني الجديد والعقوبات المقررة بالإضافة إلى تناول الرسائل الخاصة بالآثار النفسية والصحية للختان. كما تم تنفيذ لقاء مع ٣٠ سيدة بقرية ابو دنيا مركز مطوبس للتوعية القانونية تحدثت فيه محامية مكتب الشكاوى عن التوعية بقانون تجريم ختان الإناث.