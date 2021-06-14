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رئيس نادى المطلقات: نؤيد حصول المرأة على نصف ثروة الزوج حال الطلاق (فيديو)

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت عبير الأنصاري، رئيس نادى المطلقين والمطلقات، إنها كانت تعيش في إنجلترا، مضيفة: «طلاقي تم في إنجلترا ولم أحصل على أي شيء، حيث أنه كان لا يمتلك أموال».

وأضافت «الأنصاري»، خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم»: «فكرة حصول المرأة على نصف ثروة الزوج حال الطلاق فكرة مقبولة ويتم وضعها لكي تستطيع المرأة أن تصرف على نفسها وأولادها بعد الطلاق»، متابعة: «نؤيد حصول المرأة على نصف ثروة الزوج حال الطلاق».

وأشارت رئيس نادى المطلقين والمطلقات بقولها: «المرأة بعد 20 عاما من الزواج تكون أفنت عمرها وأموالها، بالإضافة إلى تربية الأولاد وتوفير الراحة للزوج لكي يستطيع العمل، لذلك فإن لها الحق في أمواله التي تمت بعد الزواج».

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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