شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء: قائمة المنقولات الزوجية ليست إيصال أمانة والمهر والصداق حق للزوجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عمر الوردانى أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الأسرة بالأساس تبنى على الحقوق والواجبات، والشرع يؤكد أن الأسرة تبنى على القيم، مشيرا إلى أن المهر والصداق حق للزوجة، لافتا إلى أن قائمة المنقولات الزوجية ليست إيصال أمانة.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال برنامج مساء دى أم سى، المذاع على قناة دى أم سى، أنه بعض الأحيان يتم استبدال قائمة المنقولات الزوجية بإيصال أمانة وهذا أمر خاطئ، فإيصال الأمانة به اتهام بالخيانة، موضحا أن الزوجة لها الذمة المالية المستقلة التى لا يفتات عليها أحد.

ولفت أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن من المصادر استنباط الاحكام العرف الذى لا يصادم الآيات والمصادر الشرعية هو عرف معتبر، ومنه قائمة منقولات الزوجية، موضحا أن قائمة المنقولات الزوجية تحافظ على حق المرأة الذى هى بذلته وأصبحت مالكة له فلا يوجد اشكال على ذلك.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن قائمة المنقولات الزوجية ليست إيصال امانة فهذه المنقولات فى منزل الزوجية التى توجد به، متابعا: نحذر من الاستعمال السيئ لقائمة المنقولات الزوجية.