شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات 7 سنوات.. تطوير 3 آلاف موقف وساحة بتكلفة 2.5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار 7 سنوات منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الرئاسة ولا تكل الدولة ليل نهار على تنفيذ عشرات المشروعات الحيوية التي تخدم وتمس المواطنين في حياتهم اليومية، ومنها على سبيل المثال تطوير المواقف والساحات، حيث كشف تقرير حديث لوزارة التنمية المحلية، الانتهاء من تطوير 3 آلاف موقف وساحة بتكلفة 2.5 مليار جنيه.

وأوضح التقرير أن هذه المواقف والساحات استطاعت توفير 650 ألف فرصة عمل للشباب، وفى السياق نفسه نجحت الوزارة في تطوير الأسواق العشوائية، حيث تم تنفيذ 300 سوق مطور، وفرت 150 ألف فرصة عمل، وفى مجال المحاجر والملاحات تم التعاقد مع المستثمرين لـ 11 ألف محجر وردت للخزانة العامة للدولة مبلغ 12 مليار جنيه وفرت 3 مليون فرصة عمل .

وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أكد في تصريحات سابقة، اهتمام الدولة بتطوير وتحديث منظومة المواقف وأماكن انتظار السيارات بالمحافظات للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن، وتحقيق السيولة المرورية والحد من ظاهرة تكدس السيارات، بالإضافة لتحقيق التكامل بين المنظومة وباقى وسائل نقل الركاب، لافتا إلى أنه تم تكليف المحافظات بعدد من التكليفات بشأن المواقف منها التصدى لظاهرة المواقف العشوائية، وتطوير وضم بعض المواقف العشوائية وتحويلها إلى مواقف رسمية، وتنظيم بعض المواقف العشوائية التى لا تؤثر على حركة المرور لحين اتخاذ إجراء بشأنها وتحصيل رسوم منها، وإزالة المواقف العشوائية التى تعوق حركة المرور ولا تصلح لإقامة مواقف عليها، بالإضافة إلى إنشاء مواقف جديدة حال توفر مساحة مناسبة لها ولا تعوق حركة المرور، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المواقف العشوائية مع تشديد الحملات المرورية لضبط المخالفين، لافتا إلى أنه تم تكليف المحافظات أيضًا بتوفير قطع أراضى لإقامة مواقف عليها خارج الكتلة السكنية للحد من ظاهرة التكدس داخل المواقف، والتنسيق بين الإدارة العامة للمرور وإدارة المواقف بالمحافظة لتوجيه المركبات لتفادى الازدحام المرورى وتكدس المواطنين.