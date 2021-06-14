شكرا لقرائتكم خبر عن بدء صرف رواتب 6 ملايين موظف بالدولة عن شهر يونيو غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة المالية فى صرف مرتبات شهر يونيو المقبل لـ6 ملايين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة على مدار 3 أيام، تبدأ من الثلاثاء 15 يونيو وحتى الخميس 17 يونيو.

وأكدت وزارة المالية على العاملين بالجهات الإدارية بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.