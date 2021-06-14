شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة: 300 ألف سائح وصلوا إلى مصر العام الماضي رغم جائحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن الشعب المرجانية الرائعة تملأ شواطئ شرم الشيخ فهي أكثر الشواطئ التي تقاوم تغير المناخ بشهادات بيئية دولية مؤكدا أن الشواطئ المصرية من أفضل الأماكن السياحية في العالم.

وأضاف العناني خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الحياة لا بد أن تستمر بإجراءات احترازية.

واكد وزير السياحة والآثار أن 300ألف سائح وصلوا إلى مصر العام الماضي رغم جائحة كورونا وان 525 ألف سائح من 20 دولة زاروا مصر في إبريل الماضي.

وتابع أن أرقام أعداد السياح الوافدة إلى مصر تتزايد باستمرار وأن مصر أعدت إجراءات احترازية منضبطة جدا لمواجهة كورونا والحفاظ على السائحين والمواطنين ودول العالم شهدت بالإجراءات الإحترازية التي اتخذتها مصر.

وأوضح الوزير ان السياح العائدون إلى دولهم أشادوا بالإجراءات الاحترازية التي تطبق في مصر، مشيرًا إلى أن نسبة الإشغال السياحي حاليا في شرم الشيخ 43 % وأتوقع زيادة عدد السياح العرب في شرم الشيخ قريبا.