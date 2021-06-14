شكرا لقرائتكم خبر عن خالد العناني: السياحة الروسية تعود خلال أسابيع قليلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن السياحة الروسية ستعود خلال الأسابيع القليلة المقبلة، موضحا أن هناك تواصلا بين الشركات المصرية والروسية استعدادا لبدء عودة السياحة الروسية.

وأضاف العناني، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن روسيا أكبر دولة مصدرة للسياحة إلى مصر من 2010 حتى 2015.

وتابع: «السياحة الوافدة من روسيا تصل إلى 3.5 مليون سائح، ونحن جاهزون لاستقبال السياح من العالم، ويتواجد حاليا سياح من أوكرانيا وكازاخستان وبيلاروسيا، وبدأنا حملات ترويجية للسوق العربية لدعم السياحة».

وأكد وزير السياحة أن متحف شرم الشيخ يضم العديد من الآثار الجذابة، مشيرا إلى أن شبكة الطرق والنقل الحديث ستغير خريطة السياحة في مصر.

وتابع: «لأول مرة نعمل حاليا على إنارة آثار الأقصر بالبر الغربي لتتم زيارتها ليلا وفتح الزيارة للمواقع الأثرية ليلا في الأقصر سيكون أفضل للسياح».