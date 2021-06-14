شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ مخ وأعصاب: حقنة «ضمور العضلات» تكلفتها 2 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ناجية على فهمي، أستاذ المخ والأعصاب ومدير وحدة أمراض العضلات والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس، إن حقنة علاج ضمور العضلات تكلفتها تصل لـ2 مليون دولار، وجاءت بعد أبحاث استمرت لسنوات، موضحة أن حقنة علاج ضمور العضلات عبارة عن نقل جين يأخذ في الوريد في العالم، وهي عبارة عن نقل جين سليم مكان جين أخر مصاب بالطفرة الوراثية.

وأضافت «فهمي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة «القاهرة والناس»، الأحد، أن هذه الحقنة نقلة لعصر العلاج الجيني، منوهًة إلى أن هذا المرض كالشلل أو أمراض أخرى يتم حقن الطفل بهذه الجين الجديد بدلًا من الجين المصاب، كما أنها تسبب تحسن الحركة بدرجة كبيرة جدًا، مشددة على أن النتائج الجيدة للحقن يرتبط بسرعة الحقن، وتعتبر هذه الحقن هي الأغلى في العالم.

وأوضحت أن حقن الطفل بهذه الحقنة ينقذه من المرض الذي يسبب له الإعاقة الحركية، مشيرة إلى أن الأبحاث جرت لمصابي السنتين، لذا يجب الحقن قبل عام سنتين، ويتم حقنها لمرة واحدة، منوهة على أنه من المتوقع أن تقل أسعار هذه الحقن، مؤكدة أنه تم حقن هذه الحقنة لطفل في مارس 2021 بعد تواصل وحدة أمراض الأعصاب بعين شمس، ويبدأ تحسن الطفل كل فترة ولا تحسن الطفل قبل عام.

وشددت على أن الحقنة تعالج طفرة ولا تعالج أي مرض أخرى، مشيرة إلى أن سبب مرض ضمور العضلات طفرة جينية تحدث في الجين المسؤول عن الخلايا العصبية الحركية في الحبل الشوكي، ويأتي لزواج الأقارب ومن الممكن أن يأتي بشكل عشوائي، ونسبته تكون إصابة طفل من بين 10000 مولود سنويًا، مشددة على أن الأطفال يحتاجون هذه الحقن سريعًا.