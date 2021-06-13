شكرا لقرائتكم خبر عن خالد العناني: السعودية أكبر مصدر عربي للسياحة إلى مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة، إن السعودية هي السوق العربية الأولى المصدرة للسياحة إلى مصر، متوقعًا زيادة عدد السياح العرب في شرم الشيخ قريبًا.

وأضاف العناني خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة "صدى البلد"، لن أجامل أحدا يخالف الإجراءات الاحترازية وأوقع العقوبات فورا وتم إغلاق 40 منشأة فندقية ومطعم لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأوضح العناني نحافظ على اقتصاد الدولة وصحة المصريين والسياح والتزام العاملين بالقطاع السياحي رفع اسم مصر سياحيا موجها الشكر لوزارة الصحة على انتهاءها من تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بجنوب سيناء والبحر الأحمر خاصة أن – 65 % من سياحة مصر تأتي إلى جنوب سيناء والبحر الأحمر.

وتابع أنه تم البدء في تطعيم العاملين في السياحة بالأقصر وأسوان لتشغيل حركة المراكب والفنادق ووزارة الصحة ستبدأ التطعيم في المحافظات السياحية تدريجيا لتوفير فرص عمل للمواطنين خاصة أن نحو 3 ملايين مواطن يعمل في السياحة أو نشاط مرتبط به.

وأكد العناني أن مصر قدمت تأشيرة سياحية مجانية مع بدء أزمة كورونا حتى نهاية إبريل وقامت وزارة الطيران بخفض رسوم المطارات والوقود لمواجهة أزمة كورونا وأطلق الرئيس السيسي مبادرات للحفاظ على القطاع السياحي ومنح إعفاءات مع عدم تسريح أي عامل.