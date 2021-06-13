شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: بدء أعمال توصيل الغاز الطبيعي والصرف الصحي إلى قرية دنشواي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، بدء أعمال توصيل الغاز الطبيعي والصرف الصحي لقرية دنشواي بمركز ومدينة الشهداء، ضمن مبادرة "حياة كريمة".

جدير بالذكر أنه تم اليوم بدء أعمال جسات خط الغاز الطبيعي لقرية دنشواي من أمام شارع مدرسة الشهيد وليد أبو عدس، وجاري استكمال الأعمال، وكذا بدء أعمال الحفر لتوصيل خدمة الصرف الصحي للقرية بدءا من شارع مركز الشباب.